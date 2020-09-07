İngiltere’de çocuklar okulda

KKTC’de “okulları açalım mı, açmayalım mı?” diye tartışmalar devam ederken, belki de siz bu satırları okurken, Ana, bir ve ikinci sınıflar okula gitmiş olacak. “Belki ki de” diyoruz çünkü emin olamıyoruz. Neden emin olamıyoruz? Çünkü her an yeni karar alma yetisine sahip bir hükümetimiz var. Ana, bir ve ikinci sınıf öğrencilerimiz dışında kalan öğrencilerimizin de 14 Eylül’de okula başlayacağını ümit ediyoruz. Ancak son birkaç günde çıkan haberler yerel bulaşın artması ve covid 19 vakalarının 26’ya çıkması vatandaşları yine endişeye düşürdü. Vatandaş haksız da sayılmaz, çünkü yönetenlere güvenmiyor. Alınan tedbirlerin yeterli olmayacağını düşünüyor. Sağlık sisteminin vakalar artması durumunda yükü kaldıramayacağını inanıyor. Böyle inanmakta da haklılar, ama ben yine de okulların dışarıdan daha güvende olacağını düşünüyorum. Eğer okullarda gerekli hijyen kuralları uygulanırsa ve çocuklar da covid-19 salgını ile ilgili bilgileri içselleştirirse, çocuklar kendilerini korumayı öğrenir, hatta duyarlı çocuklar çevresini de uyarabilir. Ancak dışarıda bu disiplinin sağlanması zordur. Görüldüğü gibi son günlerde vatandaşların kurallara uyduğunu söylemek mümkün değildir. İlk üç ay vatandaş covid ile ilgili kurallara uymuş daha sonra bu konuda bir rahatlamaya girdiğini kabul etmek gerekir. Elbette yönetenlerin aldığı kararlar hem yeterli değil hem de vatandaşa güven vermiyor ancak vatandaşın da tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

Gelelim okullara… Altyapı noksanlığı yüzünden uzaktan veya online eğitimde başarılı olmamız mümkün değil. Geriye yüz yüze eğitim kalıyor. Peki yönetenlerin yüz yüze eğitim için aldığı önlemler yeterli mi? Bu konudaki organizasyonun planlaması tamam mı? Tüm bunların cevaplarını uygulama sırasında göreceğiz. Tabii ki okulları açabilirsek…

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İngiltere’de okullar covid 19 vaka sayısının son 100 günün en yüksek olduğu günlerde açıldı. Geçtiğimiz haftadan başlayarak farklı farklı günlerde okullar açılmaya başlandı. Hatta bu hafta da açılacak olanlar var. Farklı sınıflar farklı günlerde okula gidiyor. Amaç okulun önünde hem yığılmayı önlemek hem de çocuklara okulun yeni halini daha iyi anlatmak…

Burada sizinle kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Bizim küçük oğlan Cuma günü ortaokula başladı. O gün okula sadece 7’inci sınıflar gitti. Sabah ders saatinden yarım saat önce çocuklar okula girecekleri kapının önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takmadan sıralandılar. Bu sıra yaklaşık 100 m’yi buldu. Çocukları okulun kapısında okul müdürü karşıladı. Görevli en az 5-6 öğretmen okula girmeden çocuklar ile ilgilendi, bazı kayıtlar aldı. Sıcaklık ölçümü yapılmadı. Çocuklar sıra ile 15-20dk içerisinde okula alındı. Sınıflarda çocuklar yan yana oturdu. Maske takmadı. Tuvalete görevli öğretmen eşliğinde gidildi. Öğlene kadar teneffüs yapılmadı. Covid-19 ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Okulun düzeni anlatıldı ve 12.30’da da çocuklar öğretmenlerin ve ailelerin alkışları arasında eve gönderildi. İlk gün bu şekilde geçti. Bu hafta başka sınıflardaki çocuklar okula gidecek, ayni işlem onlara da yapılacak ve 10 Eylül’de de bütün okul ayni anda okula başlayacak. Bu uygulama iyi mi olacak, kötü mü olacak hep birlikte göreceğiz. Ancak burada görebildiğim kadarı ile vatandaş okullarda alınan önlemlere ve uygulamaya güveniyor ki çocukları okula gönderiyor.

Bu anlamda KKTC’de alınması düşünülen önlemler alınırsa, yani yayınlanan kılavuzdakiler uygulanırsa İngiltere’den daha iyi olduğu kesin. Esas mesele o önlemlerin alınıp alınmayacağı… Esas mesele KKTC’deki uygulamayı görmek gerekiyor. Bir de KKTC’deki vatandaşın, yönetenlere olan güveni azaldığı için “çocukları okula gönderelim mi göndermeyelim mi” ikilemini yaşıyor. Ben okulların daha fazla bekletilmemesi ve daha çok önlemler üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse ülkeye girişlerde karantina süresi uzatılır ve vaka sayısı normal seviyelere indirilmesi konusunda baskı oluşturulur.

Yani “okulları açmayın” söyleminden çok “daha çok önlem alın” söylemi öne çıkarılmalıdır.