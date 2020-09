KKTC’de covid-19 şimdi ciddi oldu!

Öğretmenlerin korkuları var. Özellikle risk grubunda olanlar ve ciddi risk grubunda olmayıp bazı hafif rahatsızlıkları bulunan öğretmenlerin. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul öncesi 4, 5 yaş ile 1 ve 2. Sınıfların 7 Eylül pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim, 14 Eylül’den sonra da 1 ve 2’lerin dönüşümsüz eğitim modelinde ilerleyeceğini belirtti.

Öğretmenlerin tedirgin ve haklı endişeleri var. Bazı öğrencilerin aileleri ile birlikte Türkiye’de olduklarını, halen adaya gelmediklerini ifade ediyorlar. ‘Adaya geldiklerinde ‘karantinasız’ ülkeye girecekler’ diyor öğretmenler. Çocukların taşıyıcı olmaları nedeniyle ve buna ek olarak da Türkiye’de pozitif vakaların artışı dikkate alındığında, öğretmenler endişelerinde haklı.

Diğer taraftan KKTC’deki virüsün yerel halk arasında bulaşma vakalarının gittikçe artması ve genel olarak pozitif vakalardaki artış da eklendiğinde, öğretmenlerin endişelerinin boyutu daha da artıyor.

Bu yazının yazıldığı gün (5 Eylül Cumartesi) 24 saatte karantinasız girişlerin başladığı 1 Temmuz’dan bugüne en çok YEREL VAKANIN pozitif olarak saptandığı zaman dilimi oldu*. Toplam 24 covid-19 vakasının Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yatışı gerçekleşti.

Peki aileler? Aileler de endişeli; bize gelen duyumlar da bu yönde. Aileler çocuklarını okula gönderip göndermeme arasında kaldıklarını belirtiyorlar.

Dünya genelinde özellikle sağlık uzmanlarının açıklamaları dikkate alındığında 2020 Sonbaharı virüs için yeni bir durum olacak.

Sağlık uzmanları sonbaharda grip vakalarının artacağına dikkat çekiyor. İnsanların bağışıklık sistemlerinin de yaz aylarına oranla düşeceğini vurguluyorlar. İnsanlar yaz aylarına oranla kapalı alanlarda daha çok vakit geçirecekler. İşte tüm bu yeni durumların virüsün yayılmasını artıracağı yönünde tahminler yapılmakta.

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde yeni öğretim döneminde ‘yüz yüze eğitim’ modeli, eğitim paydaşları arasında soru işaretlerine neden oluyor.

Geriye şimdilik en sağlıklı alternatif ‘uzaktan eğitim’. Uzaktan eğitimin bir an önce desteklenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasında yarar var.

İnternet alt yapısının KKTC Devleti tarafından bir an önce en acil görev olarak kabul edilip, gerekli önlem ve çalışmaların başlamasında yarar var.

Ayrıca ailelerin laptop, tablet yada akıllı telefon gibi uzaktan eğitim için gerekli olan teknolojik araçlara da ihtiyaçları olacak. Dört kişilik bir ailede bir tane laptop yetersiz olacak. Örneğin anne veya babadan birinin öğretmen olması ve laptopu kendisi online eğitim için kullanması durumunda çocuklarının laptop ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

Bu durumda vatandaşların laptop ihtiyaçlarını karşılamak için devlet acilen önlem almalı. Örneğin uzaktan eğitimde kullanılan teknolojik araçlardaki vergileri azaltarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlamanın yollarını bulmalı.

Çünkü sonbaharın da etkisiyle yerel bulaşın artması kaçınılmaz. Bu nedenle zorunlu olarak online eğitim ya da seyreltilmiş eğitim olacak olsa bile online eğitim her koşulda olacak; şimdiki vakalar bunu gerektiriyor zaten.

Artık covid-19 ciddi bir noktaya geldi; yerel bulaşma başladı ve önü kesilemiyor. Hastanelerin durumu da ortada. Pandemi hastanesi hala yok. Vakaların artması durumunda yeterli yoğun bakım ünitesi olacak mı?

Bazı ülkelerin okullarını açtığını belirtenler var. Acaba okullarını açmış olan ülkelerin vakaların artası durumunda hastalarına hizmet verme olanaklarını da dikkate alındı mı? Emin olabilirsiniz ki okullarını açan ülkelerin sağlık planlaması da yapılmıştır. On binlerce covid-19 hastası olan ülkeler hastalarına sağlık hizmeti verebilecek her türlü donanıma sahip olduğu için, sağlığına kavuşmuş yine on binlerce birey olmuştur.

Buralarda en önemli endişe covid-19 vakalarının artması durumunda, sağlık sistemi hastaların sağlıklarına kavuşmaları için yeterli donanıma sahip midir? Eğer bu sorunun yanıtı evetse; okullar da gönül rahatlığı ile yüz yüze eğitime hemen başlar. Ama sorunun yanıtı hayırsa, o zaman da birileri başını ellerinin arasına alıp ciddi ciddi düşünmeli. Öğretmenler bunu da düşündükleri için endişeliler hem de çok.

*https://haberkibris.com/kktc-vatandasi-hasta-sayisi-artti-1403-2020-09-05.html