İngiltere’de bir hafta ara ile iki Kıbrıslı Türk kardeş koronavirüsten öldü

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 59 olarak açıklandı. Bilinen 59 ölüm, 59 ailenin ocağına ateş düşürürken, bazı ailelerin acısı ikiye katlandı.

Ayni kaderi paylaştılar

Londra’da matematik öğretmenliği yapan ve bir hafta önce korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 62 yaşındaki Erdal Yılmaz’ın 66 yaşındaki kardeşi Erbay Yılmaz’ın kaderi de kardeşi gibi oldu. 2 çocuk babası Erbay Yılmaz, koronavirüs nedeniyle dün can verdi. Koronavirün ilk olarak aldığı kardeş Erdal Yılmaz’ın yaklaşık bir ay önce bronşit şikayeti ile hastaneye başvurduğu, bir süre yatılı tedavi gördükten sonra ise doktorların ‘hastanede kal’ tavsiyesine uymayarak taburcu olduğu öğrenildi. Evine gittikten bir süre sonra öksürük, yüksek ateş, ishal ve nefes darlığı belirtileri başgösteren Erdal Yılmaz yeniden hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz bir süre direndi ancak 6 Nisan tarihinde korona virüse yenik düştü. Erdal Yılmaz’ın ölümünden sadece 6 gün sonra ise kardeşi Erbay Yılmaz aynı hastalıktan hayata gözlerini yumdu. 66 yaşındaki iki çocuk babası Erbay Yılmaz’ın İngiltere’de bir şöfor okulu sahibi olduğu biliniyor.