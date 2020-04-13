Dünya

Suudi Arabistan’da corona virüs hastalarına zemzem suyu dağıtılıyor

13 Nisan 2020

Suudi Arabistan’da coronavirüs hastalarının tedavi gördüğü tüm hastanelere zemzem suyu dağıtımına başlandı.  Suudi Arabistan’da yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanelerde, hastalara zemzem suyu dağıtılmaya başlandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın haberine göre, Covid-19 hastalarını kabul eden tüm hastanelere, hastaların tedavi süresince zemzem suyunun dağıtılması kararı alındı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Müslümanlar tarafından Haremi Şerif’in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor.

Bu su hakkında Hazreti Muhammed’in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.

Suudi Arabistan’da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59’a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761’e çıktığı belirtilmişti.



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