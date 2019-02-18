İngiltere Parlamentosu: Facebook ‘dijital gangster’ gibi davranıyor

İngiltere Parlamentosu Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin dezenformasyon ve sahte haber ile ilgili hazırladığı raporda, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, gizilik ve rekabet kurallarını kasıtlı olarak çiğnemekle suçlandı. Raporda Facebook için “Dijital gangster gibi davranıyor” denildi.

108 sayfalık raporda Facebook’un kullanıcıların verilerini kâr amaçlı sattığı, sosyal medya platformunun çok daha katı bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

Komite’nin bir yıldan uzun süren çalışması sonucu ortaya çıkan raporda, şirkete ağır eleştiriler getirildi:

“Facebook, kârı veri güvenliğine tercih etmeyi sürdürüyor. Kullanıcı bilgilerinden kazanç elde etmek için risk alıyor. Bizce çok açık ki Facebook sadece ciddi güvenlik açıkları kamuoyunda duyulunca önlem alıyor” denildi.

Geçen yıl Facebook’un 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri Cambridge Analytica şirketi ile paylaştığı ve bu bilgilerin şirket tarafından usulsüz kullanıldığı ortaya çıkmıştı. İngiliz şirket, kişisel verileri 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanmıştı.

‘Demokrasiyi riske atıyor’

Facebook’un sahte ve manipülatif haberlerin platformda yayılmasını engellemek için acil eyleme geçmesi gerektiği belirtilen raporda, “Yabancı güçlerin yaydığı gerçek dışı hikayeler İngiltere demokrasisini riske atıyor” ifadesi kullanıldı.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson da “Parlamenter demokrasimiz çok az kişi tarafından, Zuckerberg’in yaptığı şekilde hakir görülmüştür. Ülkemizin geçtiği şu zor dönemde tüm renkten siyasilerin ayın fikirde olduğu bir konu varsa o da Zuckerberg’i ve Facebook’u hizaya getirmektir” dedi.

‘Düzenleyici kurul’ önerisi

İngiltere Parlamentosu Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin raporunda Facebook’un sıkı düzenlemelerle kontrol edilmesi gerektiği belirtildi ve “Sosyal medya şirketleri sadece bir ‘platform’ olduklarını iddia ederek sitelerindeki içeriği düzenleme sorumluluğu yokmuş gibi davranamaz” denildi.

Zorunlu mesleki ahlak ilkelerini de içeren yeni kapsamlı düzenleme yapılması gerektiği belirtilen raporda, sosyal medya şirketlerine karşı yasal kovuşturma başlatabilecek ve kullanıcı bilgilerini paylaşmaya zorlayacak bağımsız bir düzenleyici kurul kurulması önerildi.

Raporda örnek olarak Almanya’da geçen yıl kabul edilen yasa gösterildi. Ocak 2018’de kabul edilen yasaya göre teknoloji şirketleri platrformlarında nefret söylemi içeren içerikleri 24 saat içinde kaldırmazsa 20 milyon euroya varan cezalar ödemek zorunda. Raporda bu yasanın sonucu olarak Facebook’un her altı moderatöründen birinin Almanya’da çalıştığı belirtildi.

Raporda seçim kanunlarının da güncelliğini yitirdiği ve “düşman güçlerin manipülasyonuna açık olduğu” kaydedildi.

Dezenformasyonun da Facebook üzerinden değil, Twitter gibi sosyal medya platformlarından yayıldığına dikkat çekildi.

Komite Başkanı Damien Collins, “Siyasi iletişimin şeffaflığı ile ilgili bazı kuralların sosyal medyada da gerçek hayatta olduğu gibi işlemesini sağlayacak reformlar yapmalıyız” dedi.

“Rekabet kurallarını hiçe saydı”

Raporda Facebook piyasadaki hakimiyetini rakiplerini ezmek, bu şirketlerin Facebook ve iştirakleriyle rekabet edememesi için sistemlerini bu şirketlere kapatmak ve kullanıcılara ulaşmak için Facebook’a muhtaç olan küçük şirketlere karşı “zorbalık” yapmakla suçlandı.

“Facebook gibi şirketlerin kendilerini hukuktan üstün görerek, online dünyada dijital gansgterler gibi davranmalarına izin verilmemeli” uyarısı yapıldı.

Zuckerberg şahsen eleştirildi

Raporda Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de şahsen eleştirildi.

Komite Başkanı Damien Collins, “Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük şirketlerinden birinin tepesinde oturan bir isim olarak, gerekli liderliği ve sorumluluğu gösteremiyor” dedi.

Raporu hazırlayan milletvekilleri Zuckerberg’in ifade vermesi için çağrıldığı İngiltere’ye gelmemesine de tepki gösterildi.

Collins, “Zuckerberg, İngiltere Parlamentosu’na karşı sorumlu olduğuna inanmasa da, dünyada milyarlarca kullanıcısına karşı sorumluluğu var” denildi.

Facebook: Anlamlı düzenlemelere açığız

Facebook ise raporu olumlu karşıladı.

Şirketin Kamu Politikaları Müdürü Karim Palant “Anlamlı düzenlemelere açığız ve komitenin seçim kanunu reformu konusundaki önerilerini destekliyoruz” dedi.

Karim Palant, “Halihazırda büyük değişiklikler yaptık. Facebook’taki her siyasi reklam onaydan geçmeli, parasını kimin verdiğini beyan etmeli. Ardından bu reklamlar 7 yıl boyunca arşivde kalıyor” dedi.

Palant bir yıl öncesine göre çok yol kat etmiş olmalarına rağmen daha yapmaları gereken çok şey olduğunu belirtti. 30 bin kişilik bir ekiple, kullanıcıları istismar etmeye yönelik içerikle mücadele ettiklerini ve sorunu çözmek için yapay zekaya yatırım yaptıklarını da ekledi.