Kıbrıs

Uluçay: ‘Özgürgün için özel komite kurulacak’

18 Şubat 2019
teberrüken uluçay

Meclis Başkanı Uluçay, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Başsavcılıktan gönderilen dosya için Danışma Kurulu’nun bugün toplanacağını söyledi.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan Uluçay, “Bugünkü Genel Kurul çalışmaları sonrasında Danışma Kurulu toplanacak. Daha sonra Baskanlık Divanı’nda yapılacak toplantı sonrası Özel Komitenin kurulması kararı alınacak” dedi.

Uluçay, Meclis olarak Özgürgün ile ilgili Bassavcılık’tan gelen dosyaya ilişkin grupların ve UBP yetkililerinin bilgilendirildiğini de söyledi.

 

 

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