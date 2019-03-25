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İngiltere Başbakanı May’ye “vakit doldu” mesajı

25 Mart 2019
Theresa-May
İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere’de Başbakan Theresa May istifa baskısı altında. Kabinesinden 11 milletvekilinin May’den görevi bırakmasını istediği iddialarının ardından bugün The Sun gazetesi “vakit doldu” başlığıyla çıktı.

İngiliz The Sun gazetesi ilk sayfasında, “May Brexit anlaşması onaylanıp İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılır ayrılmaz görevi bırakacağını ilan etmeli” ifadesine yer verdi.

Habere göre, hükümet içinde Brexit isteyenler, anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için May’in istifasına ilişkin bir takvim belirlemesi gerektiğini savunuyor.

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bu isimler arasında sayılıyor. The Sunday Times dünkü haberinde ismini açıklamadığı 11 bakanın May’in istifasını isteyeceğini yazmıştı. Ortaya atılan isimlerden ikisi haberi yalanladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün akşam isyancı milletvekilleriyle bir araya geldi. İddiaya göre bu toplantıda Başbakan May, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmenin tek yolunun istifa tarihini açıklamak olduğu söylendi.

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