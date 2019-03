Apple, Netflix’e rakip olmaya hazırlanıyor

Apple’ın Netflix ve Amazon’a rakip olacak bir televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapması bekleniyor.

Amerikan teknoloji devi Apple’ın bu akşamki tanıtım toplantısında, Netflix ve Amazon’a rakip olacak bir televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapabileceği öne sürüldü.

Apple söz konusu açılımı ile Netflix ve Amazon gibi abonelik usulü film ve dizi izleme imkanı sunan platformlara rakip olmaya hazırlanıyor. Söz konusu branşta liderliği dünya çapında 140 milyon aboneyle Netflix elinde bulunduruyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük online perakendecisi olan Amazon’un benzer servisini ise 100 milyondan fazla abone kullanıyor.

It’s show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.

Tap ❤️ below to get updates from @Apple pic.twitter.com/b6qno83rqS

— Apple (@Apple) March 20, 2019