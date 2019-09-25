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İngilizlerden Brexit referandumu sonrası Kıbrıs’ın güneyinde yaşamak için başvuru

25 Eylül 2019

Yaklaşık 15 bin İngilizin, 2016 yılında gerçekleştirilen Brexit referandumunun ardından Kıbrıs’ın güneyinde yaşamak için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, başvurulardan çoğunun Baf’ta ikamet etmeye yönelik olduğunu ve 55 yaş üstü kişiler tarafından yapıldığını yazdı.

Haberde, şu anda Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden, İngiliz üsleri de dahil yaklaşık 70 bin İngiliz’in bulunduğu belirtildi.

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