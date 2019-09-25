TAK ve Gazimağusa Belediyesi’nin raporları Sayıştay tarafından onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) (TAK) 2010-2011 Mali Yılları Kesin Hesapları Sayıştay Denetim Raporu ile Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetim Raporu’nu görüşerek oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan,“Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2010-2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu” ile “Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü. İlgili gündem maddeleri oybirliğiyle onaylandı.

Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı, TAK ve Gazimağusa Belediyesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığındaki komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, komite üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.