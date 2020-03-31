SürmanşetTürkiye

İnfaz düzenlemesi TBMM’de: 90 bin kişi cezaevinden çıkacak

31 Mart 2020

İnfaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 90 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemeden terör ve kadına şiddet suçluları yararlanamayacak.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ligleri ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e suç duyurusu

Ligleri ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e suç duyurusu

29 Mart 2020
Photo of DSÖ: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

DSÖ: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

29 Mart 2020
Photo of İstanbul’da corona virüs vakasına giden 112 ekibine saldırı

İstanbul’da corona virüs vakasına giden 112 ekibine saldırı

29 Mart 2020
Photo of İspanya’da rekor artış sürüyor: Bir günde 838 ölüm

İspanya’da rekor artış sürüyor: Bir günde 838 ölüm

29 Mart 2020
Photo of İran’da 35 günlük bebekte Kovid-19 tespit edildi

İran’da 35 günlük bebekte Kovid-19 tespit edildi

29 Mart 2020
Photo of Corona virüs son durum: Ölü sayısı 30 bini geçti

Corona virüs son durum: Ölü sayısı 30 bini geçti

29 Mart 2020
Photo of Saatleri ileri almayı unutmayın!

Saatleri ileri almayı unutmayın!

29 Mart 2020
Photo of Rüştü Reçber’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber’in koronavirüs testi pozitif çıktı

29 Mart 2020
Photo of TC Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

28 Mart 2020
Photo of İlk corona virüs vakasından bu yana görüştüğü her kişiyi not alıyor

İlk corona virüs vakasından bu yana görüştüğü her kişiyi not alıyor

28 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı