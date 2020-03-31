Ekonomi

Fed yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı

31 Mart 2020

ABD Merkez Bankası FED, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.

Fed’den yapılan açıklamada, yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu repo kolaylığının, yabancı merkez bankaları ve Fed’in New York şubesinde hesapları olan diğer uluslararası finans otoritelerinden oluşan hesap sahiplerinin Fed ile geri alım anlaşmaları yapmalarına imkan sağlayacağı belirtildi.

Yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının ABD Hazine menkul kıymetlerini ABD dolarıyla geçici olarak takas edebileceğinin ifade edildiği açıklamada, söz konusu işlemin 6 Nisan’dan itibaren 6 ay boyunca uygulanacağı kaydedildi. 

Açıklamada, söz konusu repo kolaylığının, Fed’in diğer merkez bankalarıyla kurduğu ABD doları likidite takasının yanı sıra küresel ABD doları fonlama piyasalarındaki gerilimleri de hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.



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