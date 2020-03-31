Vaka sayısı 5 bine ulaşan Florida’da yüzlerce kişi plajlara akın etti

Florida yönetimi, koronavirüs pandemisi gündemdeyken sahilleri kapatmak yerine, yüzlerce sakinin eyaletteki plajları doldurması nedeniyle tepkiyle karşılaştı.

Florida Valisi Ron DeSantis, plajları açık tutması nedeniyle eleştirilse de insanların kamusal alanları kullanmasına izin vermekten pişmanlık duymadığını söyledi ve hatta plajları New York şehrinin metro sistemiyle kıyasladı.

Cumartesi gerçekleştirilen basın toplantısında DeSantis, “Aynı kişilerin New York metro sistemi açık kaldığı için şikayet ettiğini işittiniz mi?” dedi.

DeSantis daha sonra plajlarda açık havaya çıkan Floridalılara kıyasla NYC sakinlerinin metroya “balık istifi gibi doldurulduğunu” söyledi.

NYC metrosunu işleten Metropolitan Transit Association (MTA) sözcüsü DeSantis’in metroyla plajları kıyaslayan yorumlarını eleştirdi.

New York Daily News’e verdiği demeçte sözcü, “Plajları açık tutmak doktorları, hemşireleri, polisi, itfaiyecileri, market ve gıda dağıtım çalışanlarını evden işe, işten eve ulaştırmıyor, metro ulaştırıyor ve bundan daha elzem bir şey yok” dedi. NYC’deki polis memurları ayrıca yolcuların “balık istifi gibi doldurulmasını” önlemek için vagonlardaki yolcu sayısını sınırlamaya çalışıyor.

DeSantis yetkililerin her alanda tatbik ettirdiği üzere şehir sakinlerinin plajlarda sosyal mesafe uyguladığını iddia etti.