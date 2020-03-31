Dünya

 Türkiye’de 17 bin solunum cihazı var

31 Mart 2020

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ve hastanede yatması gereken ileri düzey Covid-19 hastalarının tedavisinde solunum cihazları ve yoğun bakım üniteleri kritik rol oynuyor.

Dünyada birçok ülke yoğun bakım yatak sayısını artırmak için çaba gösterirken, yeni solunum cihazı siparişi vermeye başladı.

Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu.

tÜRKİYE Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada yoğun bakımlarda herhangi bir sorun olmadığını ve Türkiye’de bir firmaya sipariş edilen 5 bin adet solunum cihazının 2 bininin Nisan sonunda teslim edileceğini açıkladı.

Türkiye’de yetişkin yoğun bakım yatak sayısı 25 bin; mevcut solunum cihazı sayısının da 17 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Covid-19 tedavisinde solunum cihazı ve yoğun bakım ünitesinin rolü nedir?

Koronavirüse yakalanan hastaların tamamının yoğun bakıma kaldırılması ve solunum cihazına ihtiyaç duyması gibi bir durum söz konusu değil.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Covid-19 hastalarının yüzde 80’i hastanede tedavi görmeden bu hastalığı atlatıyor.

Yoğun bakıma yatırılması gereken hastaların oranı ise yüzde 5.

Doç. Dr. Kıraklı, Covid-19’un doğrudan solunum yollarını tutan bir hastalık olduğunu ve yoğun bakıma yatışların da en çok solunum yetmezliğinden kaynaklandığını söyledi.

Kıraklı, “Yoğun bakım yatışı en çok solunum yetmezliği nedeniyle olduğundan bu cihazlar çok önemli. Hastaların yaklaşık %5′ i yoğun bakım ihtiyacı duyuyor. Bu kadar çok kişiyi etkileyen bir bulaşıcı hastalık salgınında tabi ki yoğun bakım üniteleri en önemli birimler haline geliyor” diye konuştu.



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