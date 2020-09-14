İncirlili: Sizin bu yaptığınız siyaset değildir

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, çok üzgün olduğunu ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı da kederli olduğunu belirtti.

Sağlık krizinin her geçen gün devam ettiğini dile getiren İncirli, “hükümetin yapması gerekeni bugüne kadar yapmamakla halka karşı da suç işlediğini ve hükümetin artık hem öngörüsüz hem de içgörüsüz olduğunu”söyledi.

Hükümetin riskleri değerlendirmediğini ve tanımlayamadığını dile getiren İncirli, hükümetin sığınmasının artık safsata olduğunu savundu.

“Sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaş vardır ve bu insan sağlığı için büyük risktir. Pandemi hastanesi yoktur. Bunları söyleyince öfkelendiniz” ifadelerini kullanan İncirli, şu anda hastanede Covid-19 hastalarını yatıracak yer kalmadığını söyledi ve tüm bu eksiklerden dolayı halka karşı suç işlendiğini söyledi.

“Hükümetin kimseyi dinlemediğini, sadece kendi bildiklerini yapan bir hükümet olduklarını” dile getiren İncirli, “sizin bu yaptığınız siyaset değildir. Siz bu ülkenin insanlarını siyasetten soğuttunuz. En üzücü olan şey de tüm bu yaptıklarınızı değerlendiremiyor olmanızdır. İçgüdünüzün olmamasıdır. İçgörüden de yoksunsunuz.”şeklinde konuştu.

1 Nisan 2020 tarihinde kendisinin Sağlık Bakanlığına, pandemi sırasında çalışmak için dilekçe yaptığını dile getiren İncirli, Sağlık Bakanının şimdi de gönüllü sağlık çalışanı aradığını söyledi.

İncirli, sağlıkta çalışan insanlara destek olunması gerektiğini, onların onurlarıyla oynayarak bu savaşın kazanılmayacağını dile getirdi.

Bulaşıcı hastalıklar yasasını yaptıklarını ve bugün de değişimi için görüşme yaptıklarını çünkü bu yasada değişiklik yapılması gerektiğini fakat son toplantıda 11 Ağustos’ta Sağlık Bakanı’nın mevsimlik işçi adı altında istihdam yapmakta olduğunu dile getiren İncirli, mevsimlik işçi adı altında hemşire alınamayacağını defalarca söylediklerini ve insanların eğitimden geçmesi gerektiği halde önlemlerin alınmadığını ve bu kişilerin hastalandığını söyledi.

Bu sorumluluktan kaçamayacaklarını ve muhalefet, bilim ve sivil toplum olarak herşeyi söylediklerini fakat Sağlık Bakanın hiç dinlemediğini dile getiren İncirli, Bakanlar Kurulu’nun Covid’i bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alıp almadığını sordu?

“Hasta olan sağlık çalışanlarının günahlarını nasıl ödeyeceklerini” soran İncirli, Covid’in hafife alınmayacağını defalarca söylediklerini ve tüm iyi niyetlerle uyarılarda bulunduklarını fakat hükümetin neye güvendiğini bilmediklerini kaydetti.

Herşeyi herkesin bilemeyeceğini fakat okuyup bilenlere sormak gerektiğini dile getiren İncirli, Sağlık Bakanının süreci yönetemediğini söyledi.

Özel eğitime giden çocukların maske takamadığını ve mesafeyi koruyamadığını dile getiren İncirli, özel eğitimli çocukların ailelerine özel izinle işe gitmeme izni verilmesi veya evde bakılmalarıyla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

ROGERS: MÜŞAVİRLER DE GÖREVE ÇAĞRILSIN

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, 2018 yılında bulaşıcı hastalıklar yasasını geçirdiklerini fakat yasanın içeriğinin, çok daha küçük salgınları yönetebileceğinden dolayı tekrardan elden geçmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Yasada çok detaylı çalışma yaptıklarını dile getiren Rogers, yasa çalışmasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yasadaki maddeler hakkında bilgi veren Rogers, yasanın ivedilikle yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasının önemine dikkat çeken Rogers, Sağlık Bakanı’nın gönüllü çalışmaya yaptığı çağrıya karşın, sağlık bakanlığı müşavirlerinin de göreve çağrılmasının da önemli olduğunu vurguladı.