Denktaş: Dinlermiş gibi yapmadıkları için teşekkür ediyorum

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, başbakan ve yardımcısına “içeride oturup dinlermiş gibi yapmadıkları” için teşekkür etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının Bakanlar Kurulu onayına sunulmasını doğru bulmadığını, çünkü bunun bilimsel kararları siyasileştireceğini dile getiren Serdar Denktaş, sağlık üst kurulların kurulmasının ardından alt kurullarla ilgili tüzük geçirilmemesi halinde çalışmaların anlamı olmayacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamu doktorlarından değil tümünden sorumlu olduğunun söylendiğini dile getiren Denktaş, sıfır vaka olayının devam etmesinin yönetilmesi gerekirken yönetimsizliğin getirdiği durumdan endişe edildiğini belirtti.

İnsanların coronavirüs bulaşması halinde, “beceriksiz bir yönetimden dolayı” başlarına ne geleceğinden korktuğunu; son işe alınan 500 kişinin en azından kontrol mekanizmasında kullanılabileceğini söyleyen Denktaş, “ülkede eğitim ve sağlığın durduğunu, üniversitelerin öğrenci getirememeyle karşı karşıya olduğunu ve duvara toslama noktasına doğru gidildiğini” kaydetti.

Mevcut doktorların yeterince organize edilmediğini ve sürekli karar değiştirilerek güven ortamının bertaraf edildiğini söyleyen Denktaş, ülkenin tüm tıbbi imkanlarının tek elden organize edilerek halka güven verilmesi gerektiğini belirtti.

Yasadaki mevcut değişiklikle kendilerinin oyunun ret olacağını söyleyen Denktaş, “yasalara halk uyuyor, aslında yasalara hükümet uymuyor” dedi.