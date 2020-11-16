İncirli: Pandemi hastanesinin teşkilatlanması nasıl yapılacak?

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Hükümet Krizi Kıskacında Pandemi” konusunda konuştu.

Devleti en çok sevdiğini söyleyenlerin, ülkeye ve kurumlarına sahip çıkmadığını söyleyen Sıla Usar İncirli, “Bugün kendi hastanesini bile kendi yapamayan bir devletle karşı karşıyayız. Bu hastane KKTC’nin yapamayacağı bir şey mi? Bu ülkede yaşayan herkesin bunu düşünmesini istiyorum” dedi.

“PANDEMİ HASTANESİNİN TEŞKİLATLANMASI NASIL YAPILACAK? ”

Pandemi hastanesi açıldıktan sonra teşkilatlanmasının nasıl yapılacağını soran İncirli, hastanenin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne mi bağlı olacağını, yoksa ayrı bir yapı mı oluşturulacağını bilmediklerini belirtti.

Pandeminin etkilerinin henüz anlaşılmadığının görüldüğünü dile getiren İncirli, politik, ekonomik, sosyal sonuçları olacağını, bu ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi davranılamayacağını, örneğin uzaktan sağlık konusunda hazırlık yapılması gerekirken bunun yapılmadığını söyledi.

Hastaların sağlık raporları ve reçeteler için hastanede çeşitli birimleri defa defa dolaşması gerektiğini, pandemi şartlarında bunun istenmeyen bir durum olduğunu söyleyen İncirli, Sağlık Bakanlığı’na uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları başlatması çağrısında bulundu.

COVID-19’un yoksulluk salgını yarattığını söyleyen İncirli, sosyal adaleti savunarak eşitsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.