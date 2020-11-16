Akansoy: Tatar görüşlerini meclisle paylaşmalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Acil sorunlarımız ve demokrasi” konusunda konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde önemli bir dönemden geçildiğini söyleyen Âsım Akansoy, demokrasinin olmadığı yerde ilerlemenin ancak kısmi ekonomik gelişmelerle sağlanabileceğini, bunun da ancak sosyal yaşamı dışarda bırakacak gelişmeler olabileceğini belirtti.

”Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık müdahale yapıldı” diyen Akansoy, buna yönelik olduğunu savunduğu bazı örnekler verdi.

Akansoy, halkın iki devletliliğe yönelik iradesi ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı tutulmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’in görüşme tutanağının hala Meclise gelmediğini söyleyen Akansoy, Cumhurbaşkanına tutanağı Meclis göndermesi çağrısında bulundu.

BM parametreleri dışına çıkılırsa beşli konferansın nasıl yapılacağını soran Akansoy, “Cumhurbaşkanı Tatar, halkı iki ayrı devlete doğru nasıl götürecek bunu Meclise getirmesi ve tartışması gerekiyor” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI TATAR KIBRIS KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ MECLİSLE PAYLAŞMALI”

Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerini Meclis ile paylaşması, Meclisin müzakere sürecinde devrede olması ve sürecin kolektif olarak hep birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Akansoy, uluslararası hukuk dışında bir zeminin Kıbrıslı Türklere zarar vereceğini söyledi.

Güncel konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisinin bugünkü oturumu tamamlandı.

Meclis bir sonraki toplantısını 23 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapacak.