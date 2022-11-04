İncirli: “Lefkoşa’ya üç yeni geçiş noktası için gerekeni yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması gerektiğini söyledi.

İncirli, göreve geldikleri zaman, Baf, Mağusa ve Haspolat (Mia Milia) Geçiş noktalarının açılması için belediye olarak baskı yapacaklarını vurgulayarak, Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili vizyon ve projelerini de paylaştı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden İncirli, Lefkoşa’nın arzu ettikleri noktada olmadığını söyledi.

Lefkoşa’nın aydınlanma sorununun olduğuna işaret eden İncirli, geceleri sokak lambalarının yanmadığını belirtti.

Sıla Usar İncirli, güvenlik konusunda da birçok sorun yaşandığını ifade ederek, sorunları çözmek ve Lefkoşa’yı tam anlamıyla bir başşehir görüntüsüne kavuşturmak için yola çıktıklarını vurguladı.

LTB’nin uluslararası tanınmışlığının önemine işaret eden İncirli, “Her kapı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne açılır. Bütünlüklü projelerin gerçekleşmesi için bu şehre her yerden fon getirebiliriz” dedi.