İncirli: 50 bin doz Astra Zeneca aşısının iade edilmesi kabul edilemez

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19 ile Mücadelede Hükümetin Yetersiz Aşılama Politikası” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın öfkesini kontrol edemediğini söyleyen İncirli, Arıklı’nın “ruh hastası” nitelemesine işaret ederek, öfke kontrol sorununun tıbbi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Azınlık hükümetini halkın emanetlerine hıyanet etmekle suçlayan İncirli, ülkede bu emanetin değerini bileceklerin de olduğunu söyledi, “kimse karamsarlığa kapılmasın” dedi.

“Ülkede sağlık krizi devam ederken Sağlık Bakanı’nın nerede olduğunu bilen yok” diyen İncirli, ülkede aşılamanın istenen noktada olmadığını belirtti.

Ülkede ilk aşılamanın üzerinden 10 ay geçtiğini, bu sürede yapılan aşıların bazılarının etki sürelerinin geçtiğini ifade eden İncirli, kaç kişinin in-aktive aşı olduğunu ve aşı etkinliklerinin bittiğini sordu.

Üçüncü doz aşılanmanın neden yavaş ilerlediğinin açıklanması gerektiğini kaydeden İncirli, hükümetin aşılama konusunda gerekli adımları atmadığını söyledi.

12-18 yaş çocuklarda aşılama oranını, çift doz aşıyla etki süresi geçenlerin oranını, üçüncü doz aşılama oranını, aşılamanın neden yavaş gittiğini soran İncirli, 50 bin doz Astra Zeneca aşısının iade edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Sadece sağlık için değil ekonomi için de eğitim için de aşılamanın önemli olduğunu dile getiren İncirli, covid sonrası döneminde de sağlık sorunları yaşandığını anlattı, bununla ilgili bir hazırlık olup olmadığını sordu.

Sağlığa öncelik verileceğinin söylendiğini ancak durumun bu olmadığını söyleyen İncirli, “verilen sözler nerede” diye sordu, devlet hastanelerinden hizmet alınamadığını kaydetti.

Acil servislerdeki hekim eksikliğinin can yakıcı durumda olduğunu söyleyen İncirli “Hükümet hem topluma hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına eziyet çektiriyor” dedi.