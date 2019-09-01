İnce av kavgalı başlıyor

Avcılık Federasyonu, bugün başlayacak olan ince avda kendilerine açılacağı sözü verilen bölgelerde avlanacaklarını açıkladı. Polis avcılara “yasalara uyun” uyarısı yaptı

Avcılık Federasyonu, hükümetin kendilerine ava “açılacak” sözü verdiğini savunduğu ancak açmadığı bölgeleri “açık bölge” olarak kabul edip o bölgelerde av yapacağını duyurdu.

Avcılık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ağustos Salı günü Başbakanlık önünde yapılan eylem ve sonrasında yapılan görüşmeler ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da bulunduğu belirtilen açıklamada, avcıların hükümetten talebinin; narenciye bahçelerinin yoğun olduğu 53 ve 50 numaralı bölgelerin kapanması, geçen yıl açık olan 52 nolu bölge, ayrıca buna ek olarak yeni ve eski Güzelyurt-Lefke anayolunun arası kapalı olacak şekilde 54-55 nolu bölgelerin açılması olduğu belirtildi.

Bu konuda anlaşıldığı savunulan ancak verilen sözün “harita ve tüzük yetiştirilemedi” gerekçesiyle yerine getirilmediği iddia edilen açıklamada, bunun “avcılarla dalga geçmek” manasına geldiği savunuldu ve şunlar kaydedildi:

“Değerli Avcılar yürütme kurulumuz konuyu enine boyuna tartışmış olup, bizimle dalga geçen ve bize sözünü tutmayanlar karşısında sessiz kalmama ve söz verilen bölgeleri yürütme olarak açık bölge kabul edip, o bölgelerde av yapacağımızı bildiririz.

Ayrıca yapmış olduğumuz mütevazı eylemde tam anlamıyla siyasilere mesaj veremediğimizi varsayarak, ilerleyen günlerde hatıralarında kalacak farklı boyutta bir eylem tarihi belirleyeceğimizi bildiririz.”

Polis: Yasalara uyun haritaya bağlı kalın

Polis, tüm avcıları; yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu şekilde avlanmaya çağırdı.

Polis Basın Subaylığı, gugün başlayacak 2019 Yılı II. İnce Av Mevsimi dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

1, 8 ve 15 Eylül günleri olmak üzere toplam 3 av gününde avcıların avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları ile avcıların uymaları gereken kurallar ile yayınlanan av haritasında hangi bölgelerin ava açık ve kapalı olduğunun İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz günlerde Avcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eylem sonrası, daha önceden ava kapalı bölge olarak bildirilen 52 numaralı bölge ile buna ek olarak yeni ve eski Güzelyurt – Lefke Anayolu arası kapalı olacak şekilde 54 ve 55 numaralı bölgelerin ava açılması yönündeki talepleri olmuş ancak söz konusu bölgeler halen daha ava kapalı bölgeler arasındadır.

KKTC İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde de yayınlanan av haritasında ava açık ve kapalı bölgeler belirtilmektedir.

Polis Genel Müdürlüğü olarak bugün başlayacak olan 2019 yılı II. İnce Av Mevsimi nedeniyle tüm avcı kontrollerinin yapılacağını, belirtilen kurallara uymanlar hakkında yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatır, tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet ederiz.”