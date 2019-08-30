İmzalar atıldı

Küçük Kaymaklı, Okafor ve Ossi’ye, Hamitköy ise John Ebuka’ya dün Federasyon’da resmi imzaları attırdı

Futbol Federasyonu’nda dün de hareketli bir gün yaşandı. Küçük Kaymaklı Okafor ve Ossi’ye, Hamitköy ise, John Ebuka’ya resmi imzaları attırdı.

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hamitköy, son olarak Yenicami’de forma giyen Gol Kralı John Ebuka’ya dün Futbol Federasyonu’nda imzayı attırdı. Hamitköy Teknik Direktörü Ahmet Sakallı’nın da yer aldığı Federasyon’daki imza töreni sonrasında formasını giyen Ebuka, birçok takımın ilgilendiği bir isimdi.

Kaymaklı’da Okafor ve Ossi imzaladı

Küçük Kaymaklı da Hamitköy gibi dün, Futbol Federasyonu’nda yabancı transferleri resmiyete döken takımlardan biri oldu.

Yeşil-siyahlılar geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Asare’nin transferlerini haftalar önce gerçekleştirirken gözlerini Doğan Türk Birliği’nde oynayan forvet Okafor’a çevirmişti. Kaymaklı dün Doğan Türk Birliği’nden Okafor ve denemeye aldığı hem kanat hem de forvet mevkiinde oynayabilen Ossi ‘ye imza attırarak 3 yabancı futbolcusunu da belirlemiş oldu.