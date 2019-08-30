FutbolSpor

Anı maçı Lapta’nın: 4-2

30 Ağustos 2019

Futbolda yeni sezon öncesi takımlar hazırlık maçları ve anı maçları ile yeni sezon çalışmalarına devam ediyorlar.

Geçtiğimiz gün Lapta ve B.Bağcıl takımları İzzet Dağaştı Anı Maçında karşı karşıya geldiler.
Lapta takımı sahadan 4-2’lik üstünlükle ayrılarak anı maçının kazananı oldu.

 

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