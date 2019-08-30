Anı maçı Lapta’nın: 4-2

Futbolda yeni sezon \u00f6ncesi tak\u0131mlar haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131 ve an\u0131 ma\u00e7lar\u0131 ile yeni sezon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyorlar.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn Lapta ve B.Ba\u011fc\u0131l tak\u0131mlar\u0131 \u0130zzet Da\u011fa\u015ft\u0131 An\u0131 Ma\u00e7\u0131nda kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldiler.\r\nLapta tak\u0131m\u0131 sahadan 4-2\u2019lik \u00fcst\u00fcnl\u00fckle ayr\u0131larak an\u0131 ma\u00e7\u0131n\u0131n kazanan\u0131 oldu.\r\n\r\n