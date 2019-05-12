İmamoğlu’na yoğun ilgi

Seçim kampanyası öncesinde dinlenmek için Kıbrıs’ı tercih eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na Ercan’a vardığı Cuma gecesinden itibaren sevenleri yoğun ilgi gösterdi

ADIM ADIM İZLEDİLER: Sempatizanları Ekrem İmamoğlu’nu adeta adım adım izledi. Ercan Havalimanı’nda İmamoğlu’nu kalabalık bir grup karşıladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafından dün kabul edilen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı önünde yine sempatizanların sürpriziyle karşılaştı

LİDERLERE SAYGI: İmamoğlu Özgürlük Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denkta’ın kabirlerini de ziyaret etti. İmamoğlu, eşi ile birlikte gerçekleştirdiği her iki ziyarette yine sevenleri tarafından karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası öncesinde hafta sonu tatili için Cuma gecesi KKTC’ye geldi. Ercan Havalimanında İmamoğlu ve eşini kalabalık bir sempatizan grubu karşıladı. “Her şey çok güzel olacak” yazılı pankartlar taşıyan coşkulu grup, İmamoğlu’nu dün de yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanlığı önünde coşku

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün sabah ziyaret için Cumhurbaşkanlığına gitti. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı önünde yine sempatizanlarının aynı coşku ve pankartlarıyla karşılandı. Kimi sempatizanları elini sıkmak veya öpmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Akıncı tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

KKTC’ye Cuma gecesi gelen İmamoğlu, KKTC temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da ziyaret etti.

İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ karşıladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile İmamoğlu görüşmesinde basına açıklama yapılmadı, sadece görüntü alınmasına izin verildi.

Anı fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Akıncı ile eşi İmamoğlu ve eşiyle Cumhurbaşkanlığı binası önünde anı fotoğrafı da çektirdi.

Liderlere ve şehitlere saygı

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından, Kıbrıs Türk Halkı’nın Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirleri ve Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti. İmamoğlu, eşi ile birlikte gerçekleştirdiği kabir ve şehitlik ziyaretlerinde de sevenleri tarafından karşılandı.