İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatarasay derbisini tribünden izleyecek

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını statta izleyen Ekrem İmamoğlu, bu akşam saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de gideceğini duyurdu.

YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Can Bartu ve Metin Oktay’ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız” dedi.

Can Bartu ve Metin Oktay’ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız. @Fenerbahce ⚽️ @GalatasaraySK pic.twitter.com/OIinrtQb0g — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 14, 2019

İmamoğlu paylaşımında Türk futbolunun efsane oyuncuları Metin Oktay ve Can Bartu’ya ilişkin bir videoya da yer verdi.

Dün oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını tribünden izleyen İmamoğlu, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Birçok taraftar İmamoğlu lehine tezahürat yaparak, “Mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver” sloganı atmıştı.