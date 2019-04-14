Spor

İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatarasay derbisini tribünden izleyecek

14 Nisan 2019

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını statta izleyen Ekrem İmamoğlu, bu akşam saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de gideceğini duyurdu.

YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Can Bartu ve Metin Oktay’ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız” dedi.

İmamoğlu paylaşımında Türk futbolunun efsane oyuncuları Metin Oktay ve Can Bartu’ya ilişkin bir videoya da yer verdi.

Dün oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını tribünden izleyen İmamoğlu, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Birçok taraftar İmamoğlu lehine tezahürat yaparak, “Mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver” sloganı atmıştı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Türkiye dev maça kilitlendi

14 Nisan 2019

Beşiktaş lider Medipol Başakşehir’i yıktı: 2-1

14 Nisan 2019

GAÜ son haftaya taşıdı:72-68

14 Nisan 2019

Mesarya’dan Doğancı deplasmanında 6 gol: 1-6

14 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı