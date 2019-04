SpaceIL, Ay’a Araç Göndermeyi Bir Daha Deneyecek

İsrail’in Ay’a gönderdiği araç amacına ulaşamamış, plan başarısız olmuştu. SpaceIL ekibi Twitter’dan yaptıkları duyuru ile bir daha deneyeceklerini açıkladı.

SpaceIL’in Ay’daki ilk özel görevi başarıyla sonuçlanmadı. Ama bu, ekibin pes ettiği anlamına gelmiyor.

Şirketin kurucusu Morris Khan, başladıkları görevi tamamlamak için başka bir Beresheet aracı tasarlamak istediklerini, 14 Nisan’da çalışmalara tekrar başlayacaklarını duyurdu.

The dream goes on! Morris Kahn just announced the launching of Beresheet 2.0 #Beresheet2.0 #IsraeltotheMoon pic.twitter.com/fHlo3jeQ4W

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) April 13, 2019