Dünyanın En Büyük Uçağı Stratolaunch, İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Altı motorlu, iki gövdeli ve Dünya’daki en uzun kanat genişliğine sahip uçak olan Stratolaunch, dün California’dan havalanarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçak, Cumartesi günü sabah 6:58’de (16:58 TSİ) Los Angeles’ın kuzeyindeki Mojave Air and Space Port’tan ilk uçuşuna başladı. 2,5 saat havada kalan uçak, bu sırada 143 kmh hıza ve 5,182 metre irtifaya ulaştı.

Uçuş sırasında Stratolaunch’un test pilotu Evan Thomas, uçağın performansı hakkında değerlendirmede bulundu;

“Uçak gerçekten de rahat bir kalkış gerçekleştirdi. Kesinlikle uçuşa hazırdı, uçmak istiyordu ve hızlıca yükseldi.”

Stratolaunch, 117 metre ile ortalama bir futbol sahasından daha uzun bir kanat genişliğine sahip. Uçak, 76,3 metre uzunluğu ile de Dünya’nın en uzun yolcu uçaklarından birisi.

Stratolaunch, Microsoft’un ortak kurucularından, 2018’de 65 yaşında hayatını kaybeden Paul Allen’in buluşu. Paul, tasarladığı bu uçak ile yüksek irtifaya kolayca ulaşabilmeyi hedeflemişti. Uçağın merkez kanadı birden fazla uydu taşıma ve kurulum aracını destekleyecek şekilde tasarlandı. Plan ise Stratolaunch’un 10,700 metre irtifaya kadar çıkarak uyduları uzaya bırakması. Bu yükseliğe çıktıktan sonra, uyduları taşıyan roketler ateşlenir ve uydular yörüngedeki istenen konuma bırakılabilir.

Stratolaunch’un ilk uçuşunun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.