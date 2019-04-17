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İmamoğlu belediye başkanlığı mazbatasını aldı

17 Nisan 2019
Ekrem İmamoğlu - Mazbata

Yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AK Parti’nin itirazları sonucunda yapılan yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı resmileşti.

İmamoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.Belediye Başkanlığı mazbatasını almak üzere geldiği İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İmamoğlu, “16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Ekrem İmamoğlu’nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını bildirdi.

AÇIKLAMA SARAÇHANE’DE YAPILACAK

İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk konuşmasının ise Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında yapacağı öğrenildi.

İmamoğlu’nun yanı sıra, ​CHP’li yöneticilerin de Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binasına gelmekte oldukları görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giriş yaptı.​Belediye binası önünde toplanan vatandaşların ise “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan attıkları görüldü.

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