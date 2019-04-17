Kıbrıs

Haspolat’ta iş kazası: 1 yaralı

17 Nisan 2019

Haspolat bölgesinde yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatının giriş kapısı üzerinde çelik kaplama işi yapan Abdulkerim Parlak (E-43), bugün 14.30 sıralarında dengesini kaybederek 4,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Abdülkerim Parlak’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KASTİ HASAR VE TECAVÜZ-İ ALET TAŞIMA…

A.K (E-32) adlı kişi; Alsancak’da Çağlayan Sokak üzerinde dün, aracını park ettiği yerden kaldırmadığı gerekçesi ile İsmail Şahin’e ait aracın sol arka camı, sol ön camı, ön camı, aracın kapıları, dikiz aynaları, arka iki fren lambaları, ön tamponu ve tavanını tasarrufunda bulunan set anahtar ile kasti hasara uğrattı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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