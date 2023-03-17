İlkokullara ekolojik bahçeler kazandırılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İlkokullara ekolojik bahçeler kazandırılacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İlkokullara ekolojik bahçeler

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik Projesi kapsamında, ilkokullara ekolojik bahçeler kazandırılacak.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi kapsamında 6 ilkokulda öğrenim gören bine yakın ilkokul öğrencisi, 50 ilkokul öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 30 lise öğrencisi ücretsiz olarak çevre okuryazarlığı eğitimi alıyor.


 Dernekten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki 6 ilkokul ve Mağusa Kültür Derneği için ekolojik bahçeler tasarlanacak. Bu kapsamda 4 uzmandan veya ilgili kriterlerde uzman sağlayabilecek şirketlerden hizmet  almak üzere 25 Mart’a kadar başvuru kabul edilecek.

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Tags:İlkokullara ekolojik bahçeler
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