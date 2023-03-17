ABD, Şi’nin Moskova ziyareti öncesi Ukrayna’da ateşkes çağrılarını desteklemeyeceğini yineledi

Kirby, çevrim içi düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle 20-22 Mart’ta Moskova’yı ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından Kirby, Ukrayna’da halihazırda bir ateşkesi desteklemedikleri vurgusunu yineledi.

Kirby, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşına dair ateşkes önerisini gündeme getirip, kendilerini “arabulucu” addetme girişimleri olabileceği ihtimaline işaret etti. Ancak bunun Ukrayna pahasına Rusya’ya fayda sağlayacak bir girişim olabileceğini aktaran Kirby, bu nedenle ziyaret öncesi bu endişelerini dile getirdiklerini kaydetti.

Koordinatör Kirby, “Şu anda ateşkes çağrılarını desteklemiyoruz. Çin’in Moskova’da bir toplantıda yapacağı, sadece Rusya’ya fayda sağlayacak ateşkes çağrılarını kesinlikle desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı. Kirby, Çin’in bu çabalarının “nüfuzlarını artırma veya nüfuzları zaten artmış gibi görünme girişimlerinin” bir parçası olduğunu söyledi.

Çin’in Rusya’ya hem savaş kapsamında hem farklı amaçlarla kullanılabilecek “ikili kullanımlı” materyaller sağladığını belirten Kirby, bunların savaş alanında kullanıldığına dair bir göstergenin olmadığını kaydetti.

Biden-Şi görüşmesi

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile yakın zamanda görüşme planına ilişkin ise henüz bir girişimleri olmadığını ancak gelecek günlerde bu konuyla ilgileneceklerini aktardı.