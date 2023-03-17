Galatasaray’ın rekor serisi Konya’da sona erdi

Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında lider Galatasaray’ı ağırladı.
Mücadele 2-1 Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 31. dakikada Rashica, 62. dakikada Sercan ve 90+3’te Oğulcan’dan geldi.
Sarı-kırmızılıların galibiyet serisi bitti
Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde art arda 14 galibiyet ve yenilmezlik serisini kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’ya mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş’a ait olan Süper Lig’de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı.
Lider Galatasaray, bu sonuçla birlikte 60 puanda kaldı. Konyaspor ise 34 puana çıktı.
Konyaspor galibiyet hasretini bitirdi
İlhan Palut’un gönderilmesinin ardından ligin 20’nci haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlı ekip ise bu şansızlığını, Galatasaray karşısında sonlandırdı.