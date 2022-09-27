İlkokullar, cimnastik salonlarına kavuşacak

KKTC Cimnastik Federasyonu 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

Ülkenin birçok bölgesinde salonlar açan Cimnastik Federasyonunun, cimnastiği okullara yayma projesi içerisinde Lefkoşa, Geçitkale ve Vadili’deki ilkokulların içerisine yapmayı planladığı cimnastik salonu projesinin son aşamasına gelindi.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “İnşallah Lefkoşa, Geçitkale ve Vadili’deki ilkokulların içerisindeki salonlarımızın bittiğini ve çocuklarımızın salonlarımızın içerisinde takla attığı günleri de görürüz.” ifadesini kullandı.