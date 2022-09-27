Klasikler Değirmenlik’te hazine aradı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri Hazine Avı ile devam etti. Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala takvimin en keyifli etkinliklerinden olan Klasik Otomobil Hazine Avcılığı etkinliği, bu yıl Değirmenlik Belediyesi sponsorluğunda, Değirmenlik’te yapıldı. Organizasyon geçtiğimiz Cumartesi akşamüzeri Değirmenlik Belediyesi Meriç Gündüz Bakım Merkezi önünden, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in işareti ile başladı.

Etkinlikte klasik severler, verilen yönlendirmelerle Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde gizli 9 noktayı, farklı sıralarla bulmaya çalıştılar. Artemios Kilisesi, Kırkar Türbesi, İbrahim Dedenin Evi, Tarihi Su Deposu, Tarihi Osmanlı Konağı, Alaminyo Şehitler Anıtı, Tarihi Pelit Ağacı, Meryem Ana Kilisesi ve Yağ Değirmeni’nden oluşan gizli noktalara ulaşan 33 ekibin mücadelesinde yarışmacılar ayrıca buldukları her noktada bilgi yarışması niteliğinde sorularla karşılaştılar. “Ormanlarımızda en yağın olarak bulunan ağaç türü hangisidir?”, “Hangisi Kıbrıs’a özgü vahşi bir hayvandır?”, “Kıbrıs adası adını hangi metalden almıştır?” gibi sorulara verdikleri doğru cevaplarla topladıkları puanlara göre günün birincisi Mazlum Karakaya-Naim Uzunoğulları ikilisi oldu. Fazilet Özdenefe-Deniz Kalyoncu ikilisi ikinci olurken, Fikri Irız-Kezban Irız ikilisi üçüncü oldu.

Türkiye İş Bankası’nın şampiyona sponsorluğu ve Değirmenlik Belediyesi’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Minareliköy Spor Kulübü’nün de katkılarıyla yapılan organizasyon Minareliköy Spor Kulübü, Eybil Efendi Yazlık Aile Bahçesi’nde tamamlandı. Organizasyonun finişinde 70’ler-80’ler eğlence gecesi de yapıldı ve ödül törenine geçildi. Klasik Otomobillerin de gece boyunca sergilendiği etkinlikte dereceye girenlere ödüllerini Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu ve parka adı verilen merhum Polis Genel Müdürü Yardımcısı Eybil Efendi’nin ailesi verdi.