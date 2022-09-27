Elektrikli hydrofoil nasıl sürülür

Hiç uçmayı hayal ettin mi? Yer yüzeyinden ayrılarak kollarını açmak, rüzgarı saçlarında hissetmek ve birkaç an için de olsa kendini özgür hissetmek istedin mi hiç?

Yeni icat edilen elektrikli hydrofoil (eFoil) sayesinde bu tamamen mümkündür, ancak uçmak için önce ürünün kendisini tanımak gerekir. Elektrikli hydrofoil veya kısaca eFoil, birkaç yıldır piyasada ve yavaş yavaş bizim ülkelerimizde de popülerlik kazanıyor.

Kullanma ve sürme koşulları sakin su yüzeyleridir – Türkiye’de bulunan sakin denizler, göller, nehirler ve lagünler gibi.

Uçmanın nasıl yapıldığını tam olarak hayal edemeseniz de, o, bilginize beklediğinizden daha yakındır.

Peki, elektrikli hidrofoil (eFoil) nedir?

Üzerine büyük bir direk koyduğunuz bir uçak ve direğe de bir tahta koyduğunuzu hayal edin. Tabii ki, böyle bir karşılaştırma saçma geliyor çünkü sörf tahtası uçaktan defalarca küçüktür, ancak prensibi aynıdır.

Aletin tahtasına su geçirmez pil yerleştirilir. Pil de sırasıyla, yelken direğine bağlı olan motora konektörlerle bağlanır. Elektrikli hidrofoil, uçaklardaki aerofoil ile aynı şekilde çalışır, ancak yönlendirilmiş hava akımı kullanmak yerine, su akımını tüm cihazı su yüzeyinin üzerine kaldıracak şekilde kullanır. Çalıştırılması, eFoil motoru kanadının dönüş hızını ayarlayan bir uzaktan kumanda yardımıyla gerçekleşir. Tahta hareket etmeye başladığında su hydrofil ve füzelaja bağlı stabilizatörden geçer. Uçak kanatlarıyla aynı işlevi görürler ve tahtayı havaya kaldırırlar.

Elektrikli hidrofil (efoil) nasıl sürülür?

Sörfçü elektrikli hidrofil tahtasına dört ayak üzerinde basar ve tutması gereken denge hakkında bir fikir edinene kadar birinci, ikinci, üçüncü hızı açar. Sonra yavaş yavaş tahtanın burnunu kaldırmaya başlar, ağırlığı ellerden ayaklara aktarır. Bu, tahtanın hangi harekette ve hangi hızda yüzmeye başladığını hissetmek için yapılır.

Dört ayak üzerinde yeterince iyi olduğunda ve tahtayı bir dakika boyunca su yüzeyinin üzerinde yatay bir konumda tutabildiğinden sonraki adım ise diz üstü sürme zamanı.

Bu egzersiz kalçaları oldukça yorar, ancak sörfçüye bir noktada konsantre olan tüm ağırlıkla dengeyi korumayı öğretmek için öncekisi kadar önemlidir. Bu beceride de ustalaştığında, eFoil binicilik derslerinin son adımı olan iki ayak üzerinde durmanın zamanı geliyor.

Ve ayakta durmakta da incelik var – kişinin elektrikli hidrofil tahtasının üzerinde doğru pozisyonu bulması ve burnun uçup gitmemesi veya saban sürmemesi için yeterince sağlam basması oldukça önemlidir.

Tüm eğitim yöntemi, amatörler ve profesyonel olmayanlar için de üzerine basıp havalanan mükemmel dengeli eFoiller üretmeye odaklanan sifly.global markası tarafından geliştirilmiştir.

Diğer markalar daha ileride olanları hedefliyor, aradaki fark, kalkışın çok daha yüksek bir hızda olması ve sörfçü havalandıktan sonra en uygun pozisyonunu bulmak için eFoil’in üzerinde ayaklarını ayarlaması gerekiyor. Hız ve denge öğrenilen becerilerdir ve bu nedenle mükemmel koşullarda sürmeye başlamak iyidir – akıntıların ve dalgaların olmadığı bir deniz ve binicinin ağırlığını batmadan destekleyecek kadar büyük bir elektrikli hidrofil. Sörf alanında daha önceki deneyimler kesinlikle devreye giriyor, ancak ilk kez bir su oyuncağına biniyor olsanız bile, kaymadan üzerinde durabileceksiniz. Hâlihazırda internette çok sayıda video dersleri var, ancak yine de canlı dersleri tercih ederseniz, fiyatlar saatte 100 € – 200 € arasında değişmektedir. Birkaç ders, iyi bir denge ve macera arzusu ve sonra eFoil, favori aktiviteler listenizin bir parçası olacaktır.