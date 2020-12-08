İLKELER VE İLKESİZLİKLER…

Beklenen oldu. Hem de bol tarafından….

Sanırım tam iki ay önce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen arkasından ilk hükümet krizi başladığında yazmıştık. HP’den bazı milletvekilleri bağımsız kalarak, kurulacak UBP azınlık hükümetine destek verecekler demiştik…

Aldığımız duyumlar güçlüydü. İsimler de elimizdeydi. Önce iki dendi, sonra sayı üçe çıktı.

Anlaşıldığı kadarıyla, CTP ilkeler bazında bir seçim hükümeti için uğraşırken, başkaları da ilkesizlik üzerinden yeraltı çalışmalar yürütmüş.

Ersan Saner’in ilk günden ancak da bir azınlık hükümeti oluşturabilecek DP ve YDP ile gece yarılarına kadar yaptığı toplantıların esbabı mucibesi buymuş. Meğer güvendiği bir şey varmış ki, görevi alma ihtimali ortaya çıkınca önce HP’ye gitmesi gerekirken bunu yapmadı…

İstediğin kadar yasa değiştir. Milletvekilleri transferini durdurduğunu söyle, insan profilini değiştiremezsin. O yine bağımsız kalır, yapacağını yapar. Yakın geçmişte UBP içinde yaşananlar en somut örnek.

Bu tür davranışlarda yukarıda yazdığım gibi ilke aramam ben…

Ne yani, koskoca CTP ve de kendi partileri HP ilkesiz, onlar memleketin durumu için endişe etmez de bu üç vekil mi eder? Sanırsınız ki millet alkış tutacak, “vay be bak ne sorumlu insanlar, ellerini taşın altına koydular” diye alkışlayacak.

O zaman niye UBP’nin ilk tur çalışmalarında istifa etmediler? Ya da CTP görevi yürütürken neden istifa etmediler de önceki akşam azınlık hükümeti çatısı kurulurken geldi bu istifalar. Son 24 saat içinde neler oldu?

Tam da bu noktada sonradan çokça tartışılacak başka şeyler geliyor akla. Sadece Meclis’te nisabı sağlayacaklarmış, hükümet kurma çalışmalarının içinde değillermiş, öyle açıkladılar. Bunları zaman içinde göreceğiz zaten.

Yarın öbür gün seçim günü geldiğinde UBP listelerine de girerler belki, ama sonuçta kendinden olmayanı yaşatmayan UBP listelerinde siyasi hayatları biter gider.

Kibarcası eklektik, bizim anladığımız şekilde yamalı bohça hükümeti.

Çirkin bir başlangıç yaptılar. Şimdi kendi çıkarttıkları transfer yasasını bypass ederek hükümet kuracaklar.

Olsun, aslında HP’nin tümden içinde olduğu bir hükümet geçerdi benim gönlümden. Bu ülkenin bu hale gelmesinin sorumlularından biri olan HP de erken seçim öncesi bunun bedelini ödeyecek noktaya gelsin isterdim. Ama, bu da fena değil.

Haydi görelim alsınlar parayı, yürütsünler treni.

Ama hiç basının önüne çıkıp dert yanmasınlar öyle, para yok, kaynak yok falan diye.

Yandaşlarına yaptırdıkları “UBP yoksa para yok” sözlerini yuttururlar adama.

Çetin Altan’ın dediğinden, enseyi karartmayın, taşların yerine oturması öyle kolay olmuyor. Belli süreçlerin, belli sıkıntıların daha yaşanası gerekiyor. Şimdi o süreç başladı. Ama uzun sürmeyecek. Seçimde herkes yaptığının bedelini ödeyecek, duruşunun ödülünü alacak.

Haydi bakalım kolay gelsin…

YERİN KULAĞI VAR

HP’NİN BRÜTÜSLERİ:

Kurulması muhtemel UBP azınlık hükümetine can suyu verecek eksik vekiller sonunda HP’den çıktı. HP milletvekili triosu, Ersan Saner’i araftan çekip alan kahramanlar olarak mı anılacak, yoksa kendi çıkarları için ilkelerini yok sayanlar olarak anılacaklar, ilk seçimde göreceğiz. Üçlünün bu tercihini en çok düşünmesi gereken Kudret Özersay’dır. Hani mevcut yapıyı değiştirecek olan, toplumdan temiz toplum, temiz siyaset sözü ile onay isteyen Özersay. Ne yazık ki bu siyesetine en büyük darbeyi, kendi içindeki Brütüsler vurdu…

POLİTİKASIZ PARTİ HP:

HP’nin, 3 milletvekilinin istifasına nasıl bakacağını düşünürken, ilk açıklama Yenal Senin’den geldi, “Ölüden korksak, mezarlıktan geçmezdik” dedi. Kavgada bile gitmez. Daha düne kadar vekilleri olan 3 ismi ölü saydı. Meğer HP’nin içindeki kavgalar dıştan göründüğünden de büyükmüş. Aslına bakarsan, adamlar da bir yere kadar doğru söylüyor, HP en yalın ifadeyle, siyasette ne yaptığını bilmeyen bir parti olduğunu gösterdi…

TATAR HÜKÜMETİNİN PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ:

Erkut Şahali dün Meclis’te rakam rakam verdi. Türkiye savunma bütçesine öngördüğü katkıları, 2020’de bir tamam yerine getirmiş. Ama kamu maliyesine vermeyi öngördüğü 650 milyonluk kredinin sadece 66 milyonu gelmiş. 2019’da da benzer bir durum oluşmuş. Şahali, “Demek ki, Tatar hükümetinin performansı, Türkiye’nin beklentilerini karşılamadı, kaynak akışı sağlanmadı” dedi ve ekledi, “Para bulacak değil, para yaratacak bir hükümet kurulmalı”. Göreceğiz bakalım, “Biz olmazsak para yok” diyenler şimdi ne yapacaklar.

TEK ÇARE ERKEN BİR SEÇİM:

Tüm bu yaşadıklarımızdan sonra ülkenin kaostan çıkmasının tek yolu erken erken bir seçim olduğu bir gerçektir. Kimse çıkıp da “ne değişecek?” demesin. Aylardır bir hükümetin kurulamadığı, çoğunluğu kendi siyasi ikbalini düşünen mevcut meclis aritmetiğinin değişeceğine yürekten inanıyorum. Bu belirsizlik daha fazla sürdürülemez. Ve bunu temizleyecek olan da erken bir seçimdir. Hiçbirimiz neredeyse her sene bir seçim yapılmasını istemeyiz, bunun ekonomik ve siyasi olarak toplumdan çok şeyleri alıp götüreceğini de biliyoruz anacak, normale dönmemizin tek yolu şu an için bu.

DEVLETE 100 MİLYON KÜLFET VERMİŞLER:

Karantinalara ne kadar harcandığını dün bulamamıştık. Sadece Mart-Ağustos arası için 13 milyon ödendiğini biliyorduk. Maliye Bakanı dün açıkladı, tam 100 milyon. Düğüne gidene, işçi getirene, şuna buna. Maşallah. Daha da çıkar konuşurlar. Şimdi öğrenciler gelecek ona para zar zor bulundu. Resmen yanlış kararlarla kamu maliyesini zora sokmuşlar. 13.’yü geçtim, Aralık maaşı için endişe eden vatandaş duysun.

EV KARANTİNASINI UNUTUN:

Öğrencilerin karantina masrafları için 10 milyon bulundu, şimdi ‘evde karantina’ lafları dolaşıyor. Orada duracaksınız arkadaşlar. İpin ucu bir defa kaçtı mı, hepimiz tehlike altına gireceğiz. O öğrencidir, bu işçidir, şu bilmem nedir diye ayrıcalıklar yaratılacak bir şey değil bu pandemi. Kimsenin de hiçbir kesime ayrıcalık yaparak halk sağlığını tehlikeye atma hakkı yok…

FOTO GÜNDEM:

Mete Hatay’ın Lefkoşa fotoğraflarından bir kareyi foto gündem yapmayı istedim. “Yasemin kokulu Lefkoşa!!!” diye paylaşmış bu fotoğrafı. Yasemin kokusundan çok, yıkıntı ve çaresizliği temsil ediyor. Hani derler ya, “Meydanlar şehirlerin sureti, sokaklar aslıdır” diye. Bu fotoğraf, Lefkoşa’nın gerçek yüzünü yansıtıyor…