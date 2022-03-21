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İlkan Varol Ombudsman oldu

21 Mart 2022
İlkan Varol
İlkan Varol







Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan kapalı oylama sonucunda, İlkan Varol Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) oldu.

Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisi, yani 33 kabul oyu aranan ilk turda, Varol, mevcut 48 milletvekilinden 26 kabul, 21 ret, 1 geçersiz oy aldı. Bunun üzerine ikinci tura geçildi.
Meclis iç tüzüğüne göre, salt çoğunluk, yani 26 kabul oyu aranan ikinci turda ise, Varol, mevcut 44 milletvekilinden, 27 kabul, 16 ret ve 1 geçersiz oy olarak Ombudsman oldu. Oylamanın ardından oturum kapatıldı.
Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi, yarın saat 10.00’da yapılacak.




 





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21 Mart 2022


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