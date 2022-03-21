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563 yeni vaka

21 Mart 2022
KKTC Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.940 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmış, 390  kişi taburcu edilmiştir.




291 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 20 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.940

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 563

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319

Toplam Vaka Sayısı: 77.685

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   809

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373



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21 Mart 2022


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