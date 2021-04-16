İlk hedef 250 kitap toplayarak çocuklara hediye etmek

İskele Karpaz Gençlik Derneği ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Geleceğe Bir Kitap Projesi’ni başlattıklarını duyurdu. Projenin ilk hedefinin 250 kitap toplayarak 6 okulun 5. sınıf öğrencilerine çocuk kitapları hediye etmek olduğu belirten gençler, adanın çeşitli yerlerinde bulunan bağış noktalarına bağış yaparak projeye destek oluna bileceği de duyurdu.İşte İskele Karpaz Gençlik Derneği ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’ndan yapılan açıklama:

GELECEĞE BİR KİTAP

İskele Karpaz Gençlik Derneği(İKGD) ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu(BK-KTÖF)’nun çalışmalarıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ada genelinde farklı noktalarda GELECEĞE BİR KİTAP Projesi başlamıştı. Her geçen gün ilginin büyüdüğü bu projeye halkımızın desteklerini bekliyoruz.

Projenin amacı çocuklara okuma alışkanlığı kazandırırken, genç ve yetişkin bireylerin kendi çocukluklarına dönmesi ve 10 yaşındaki kardeşlerimize kendi çocukluklarını düşünerek bir kitap yazması ile beraber ülkenin her yerinden kişilerin birbirleri ile küçük de olsa güzel bir bağ kurmasını sağlamak.

Siz de yapacağınız kitap bağışları ile küçük kardeşlerimizin hayatına dokunabilir, yazacağınız notlar ile onlara yol gösterebilirsiniz.

İlk hedefleri yaklaşık 250 kitap toplayarak 6 okulun 5. sınıf öğrencilerine çocuk kitapları hediye etmek isteyen gençler bağışlarınızı bekliyor. Bağış yapan kişiler, kutularının üzerindeki kodu okutarak “10 yaşıma not” formunu doldurup, çocuklara güzel öneriler ve notlar bırakabilecekler.

Bağış noktaları:

Lefkoşa İlçesi:

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Binası

Hamitköy Belediye Şubesi

Khora Yayınevi

Mağusa İlçesi:

Buğday Kafe

Sandüviççi

Semra LTD.

Cortado

Girne İlçesi:

Girne Akçiçek Hastanesi

Girne Gençlik Merkezi

Magictouch

Tezgah

Spoon

Alesta

Şah Market

İskele İlçesi:

İskele Belediye Binası

Petek Pastanesi

Selen Eczanesi

Güzelyurt İlçesi:

Khora

Argonya

Lefke İlçesi:

Lefke Belediye Binaları

Gloria Jeans

Geçitkale

Belediye Kitap Toplama Kumbarası

Mehmetçik

Mehmetçik Belediyesi

Çelebi Garden

Çelebi Süpermarket

Büyükkonuk

Belediye Binası

YeniErenköy