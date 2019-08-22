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İlk Batı Nil Virüsü teşhisi konan Kasım Aktaş hayatını kaybetti

22 Ağustos 2019

KKTC’de ilk Batı Nil Virüsü teşhisi konan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Topçuköylü 69 yaşındaki Kasım Aktaş dün akşam hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Batı Nil Virüsü teşhisi konan ve 18 Temmuz’dan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aktaş’ın ağır ikincil sekonder hastalıkları da vardı.

İki hasta daha Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi görüyor, dört hastanın ise kan tahlil sonuçları bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, ülke çapında uçkun ve larva mücadelesi yoğun şekilde sürdürüyor.

Güney’de 9 kişide Batı Nil Virüsi tespit edildi

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