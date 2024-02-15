Ilık: Hakkında şaibe bulunan onlarca insan koltuğunda oturmaya devam ederken, ben istifamı sunuyorum

YENİDÜZEN’İN haberine göre; “Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Çelebi Ilık, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinden “affını” istedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na “görevden alınma” talebini sunan Ilık, YENİDÜZEN’e konuştu, “hakkında şaibe bulunan onlarca insan koltuğunda oturmaya devam ederken, ben istifamı sunuyorum” dedi. Ilık, soruşturmanın salimen tamamlanması için bu adımı attığını ifade etti. Güzelyurt’taki, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma soruşturması” kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşarı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış,

teminat şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti

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