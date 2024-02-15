Garsona bıçak çekti kaçak olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da Tren Bar’da alkol aldıktan sonra hesap yüzünden tartıştığı garsona bıçak gösteren Türkmenistan uyruklu Baburjan Abdullayev, tutuklanarak, “kanunsuz bıçak taşımak”, “ikamet izinsiz”, “sarhoşluk ve uygunsuz tavrı hareket” suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis memuru Emre Yel mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 15 Şubat 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Ortaköy’de umumi bir yer olan Ali Rıza Efendi Sokak üzerinde bulunan Tren Bar önünde, nefesinde 280 miligram alkolü içki tesiri altında olduğu esnada hesap yüzünden tartıştığı garson D.K’ye (E-22) üzerinde kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı göstererek sağa sola salladığını anlattı. Yel, zanlının şubeye celp edilerek yapılan muhaceret sorgusunda 30 Kasım 2023 tarihinden beri 77 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve konu bıçağın tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, Muhaceret Şubesi’nden yapılan soruşturmayla da zanlının KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının teyit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 30 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise hesap yüzünden kavga etmediğini iddia ederek, “Bıçağı sağa sola sallamadım. Cebimde buldular. Çalışıp cezamı ödemek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber) –