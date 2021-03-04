İlayda,ilk maçını Galatasaray’a karşı oynadı

Türkiye’de Kayseri takımında basketbol yaşantısını sürdüren Kıbrıslı Türk sporcu İlayda Derman ilk maçında yaklaşık 19 dakika sahada kaldı.
Basketbol yaşantısına Türkiye’de devam eden Kıbrıslı Türk sporcu İlayda Derman ilk maçına çıktı.
Garanti BBVA sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde Kayseri Basket takımında oynayan sporcumuz İlayda Derman ilk maçını Galatasaray’a karşı oynadı.
Kayseri Basket, Galatasaray’a 88-52 yenilirken, sporcumuz İlayda Derman 18 dakika 39 saniye sahada kalarak maçı 9 sayı 6 ribaunt ve 3 top çalma ile tamamladı.