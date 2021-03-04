Denizciler, Yanan Gemide Mahsur Kalan 4 Kediyi Kurtardı

Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi’nde yanmakta olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

Gemi mürettabatının kurtarılmasının ardından gemiden denize bir petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine giden donanma güçleri, mahsur kalan kedileri fark etti.