Denizciler, Yanan Gemide Mahsur Kalan 4 Kediyi Kurtardı
Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi’nde yanmakta olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.
Gemi mürettabatının kurtarılmasının ardından gemiden denize bir petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine giden donanma güçleri, mahsur kalan kedileri fark etti.
Bir denizci alabora olmuş gemiye doğru yüzerek kedileri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre kedilerin sağlık durumu iyi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre kediler donanma birliğinde bakım altında.
Söz konusu gemi, Salı günü Andaman Denizi açıklarında seyir halindeyken alev almaya ve ardından da batmaya başladı.
Tayland basını gemideki 8 mürettabatın denize atladığını ve bir süre sonra da başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığını yazdı.