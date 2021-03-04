Kovancı: Konuşmaya gelince 1 harmanlık yer istiyoruz

Sporcular Yazı Dizisi 50’nin konuğu eski futbolcu, voleybolcu İsmail Kovancı oluyor.

Havadis Spor Servisinin Aralık 2020 yılında başlattığı Sporcular Yazı Dizisi’nde bugün 50’inci sporcuyu konuk ediyoruz. Sporu spor yapanların konuşması, değerlendirmesi ve gerekirse eleştirmesi düşüncesi ile yaptığımız bu yazı dizisinde Şubat ayındaki kapanmaya kadar sorduğumuz sorularda sporcular spora gereken önem verilmeyip sporcuların yalnız bırakıldığını düşündüklerini söyledi. Şubat ayındaki kapanma sonrası yenilediğimiz sorularda ise sporcular alınan kararların yine sporu baltaladığını ve sporcuların büyük kayıplara uğrayacaklarını ifade ettiler. Bugüne kadar konuk ettiğimiz 50 konuktan yaklaşık 5’te 4’ü spor yönetimini başarısız bulurken, bugünkü konuğumuz eski futbolcu ve voleybolcu İsmail Kovancı ise yine spor idaresine sitemde bulunuyor.

İşte Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 50’inci konuğumuz İsmail Kovancı’nın sorularımıza verdiği cevaplar:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

İlk başta sporun yasaklanmasını yadırgamıştım. Ancak gelinen noktada kendi kendime “iyi ki ertelendi” dedim.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Federasyonumuzun çalışması gayet iyiydi. Şubat gibi liglerin başlayabileceğini bizlere duyurdu. Ancak şu an 1 saat sonra ne olacağını kestiremeyeceğimiz bir süreçle karşı karşıyayız.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

Açıkçası şu an itibarı ile liglerin oynanmaması taraftarıyım. Mayıs-Haziran gibi sürecin durumu da göz önünde bulundurulup bu kayıp yılı plaj voleybolunda ses getirecek turnuvalar düzenleyerek geçirmek iyi olabilir.

Yeni sezona inşallah sağlıklı bir şekilde tüm takımlarımızın start vermesi düşüncemdir.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Yılmadan çalışmalı ve pes etmemeli.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Konuşmak istemediğim bir konu.

Maalesef futbola verilen önem (ki eski futbolcuyum) başka branşlarımızın geri plana atılmasına sebep oluyor.

6-Devletin spor federasyonlarına veya başarılı sporculara yönelik yaklaşımı sence nasıldır? Nasıl olmalıdır?

Tabii ki de destek olunmalı, hem maddi hem manevi. Sadece bakanlığa çağrılıp tebrik etmekle olmamalı.

Hiç unutmam 2004 yılında Türkiye Plaj Voleybolu Dalaman etabında partnerim Kemal Moral ile Türkiye 2’ncisi olduk. Türkiye milli takımından davet aldım ve bunu ilgili bakanlık değerli gazetecilerimizin yaptığı haber sayesinde öğrendi ve telefon ile tebrik edildim.

Ama maalesef konuşmaya gelince 1 harmanlık yer istiyoruz.