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İKTİSADİ GELİŞMELER VE ETKİ ALANLARI

Mahmut Sezinler yazdı

29 Eylül 2020
Mahmut Sezinler
Mahmut Sezinler






Geçtiğimiz perşembe günü kullandığımız paranın ana yurdu  Türkiye’de Para Kurulu toplantısında alınan karar gereği Türk lirası faizlerinde 200 baz puan artış oldu. Bu artış eksi reel faizi karşılayacak düzeyde olmadı. Ama Türkiye’de yapılan faiz oranı artışı KKTC’ye de yansıyacak ve faiz nisbetleri  yükselecektir.

Kapitalist modelde ekonomi için faiz önemlidir. Faizin düşük veya yüksek olmasında ekonomik faaliyetler etkilenmektedir. Faizlerin piyasa koşullarında yüksekliği veya düşüklüğü yatırım faaliyetlerine direk etki etmektedir.

Kapitalist ekonomide üretim yapılabilmesi için dört üretim faktörünün birleşmesi gerekir. Bunlar;

A-Bireyin girişimciliği

B- Sermaye

C- Doğal Kaynaklar

D- Emek

Bu faktörler bir araya gelir ve üretim olur. Ortaya çıkan üretimden yukarıda bahsettiğimiz faktörler pay alır. Bu payların en önemli bir tanesi üretime konan  sermayenin aldığı pay olan  faizdir. Üretim amacıyla konacak  olan  sermaye  ister  kredi olarak  kullanılsın  ister  öz kaynak olarak kullanılsın  girişimci faiz hesabı  yapar çünkü banka faiz gelirini hesaba  katar. Yani alternatif maliyet hesabını yapar. Konan  sermaye enflasyondan daha fazla bir kazanç elde etmek ister . Yani reel gelir elde etmek ister.  Diğer üç faktör enflasyon karşısında korunuyor. Çünkü tüm faktörlerin  bir arada olup üretimin devam etmesi sermayenin ülkede oluşan enflasyonun üzerinde kar etmesine bağlıdır. Yatırımcı eğer reel kar etmez  ise bu yatırımı yapmaz. Yani sermayenin karşılığını reel olarak alması lazım. Kapitalist ekonomi bunu böyle emreder zaten.

Şimdi ülkemizde bir öz kaynağın yani sermayenin  payı olan faizin enflasyon karşısındaki bugünkü durumuna göre bir ay vadeli TL  nominal mevduat faizi ortalama %9 Faiz getirisi üzerinden de %15 stopaj kesintisi mevcut. Faiz getiri oranı %7,7’ye geliyor. Bu hesaplamayı yıllık yaptığımız zamanda oran çok değişmiyor. Aylık yapmamın sebebi ülkemizdeki birikimlerin  büyük oranda aylık vadede olmasından dolayıdır .

KKTC’ de beklenen enflasyon  %15 reel faizde %7,3 eksi yani reel faiz getirisi negatif olarak karşımıza çıkıyor. Bu faiz argümanında geçen perşembe günü TC Para Kurulu  faizleri 200 baz puan artmış olmasına ve bizimde faiz artırımına gideceğimiz gerçeğine dayanarak eksi reel faiz ( Türk lirasında) devam etmektedir.

Burada esas kritik durum yıl sonu oluşacak  olan enflasyondur. Eğer enflasyon bugünkü tahminle  devam ederse  hiçbir tasarruf sahibi  bankaya Türk lirası mevduat ve iktisadi yatırım yapmaz. Bu durumda da döviz yatırımının cazibesi devam eder.

Böyle bir ekonomik ortamda sermaye sahibi girişimci reel kar elde etmeyeceği gerçeğiyle yatırım yapmaz reel faiz elde etmeyeceği gereğiyle de milli paraya güvenmez.

İçinde bulunduğumuz ortam maalesef durgunluk ortamıdır ve bu ortamın yaratılmasındaki unsurlardan  iki ana etken enflasyon ve faizdir. Bunlar bizde mevcut.







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29 Eylül 2020

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