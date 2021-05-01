İklim değişikliği: Amazon dosttan düşmana dönüyor

Bilim insanları, Amazon yağmur ormanlarının Brezilya’daki bölümünün 2010-2019 arasında emdiğinden yaklaşık yüzde 20 daha fazla karbondioksit saldığını tespit etti.

Bitkiler, karbonla mücadelede çok önemli bir görev üstleniyor. Zira 50 yılda emisyon yüzde 50 artsa da bitkiler düzenli olarak emisyonun yaklaşık yüzde 30’unu hapsetti.

Amazon Havzası dünyadaki tropikal yağmur ormanlarının yaklaşık yarısına sahip. Buradaki ağaçlar, diğer bitki türlerine göre karbon yakalamada daha iyi. Bu yüzden uzmanlar, Amazon’nun karbondioksit kaynağı haline gelmesi durumunda iklim kriziyle mücadelenin çok daha zorlu geçeceği konusunda uyardı.

Nature Climate Change adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, orman büyüdükçe hapsedilen karbondioksitle orman yok edildiğinde salınan karbondioksit miktarını karşılaştırıldı.

“Havzanın tamamı muhtemelen karbon nötr”

2010-2019 arasında 16,6 milyar ton karbondioksit yayıldığı ve 13,9 milyar ton karbondioksit emildiği tespit edildi.

Araştırmanın ortak yazarı ve Fransa Ulusal Tarla Tarımı Araştırmaları Enstitüsü’nden Jean-Pierre Wigneron şöyle konuştu:

Bunu tahmin ediyorduk. Ancak Brezilya Amazonu’nun tersine döndüğünü ve şimdi net bir karbon yayıcısı olduğunu gösteren verileri ilk defa tespit ettik. Değişimin hangi noktada geri döndürülemez olacağını bilmiyoruz.

Çalışmada ormansızlaşmanın 2019’da önceki iki yıla göre yaklaşık 4 kat arttığı ortaya kondu. Ormanların kalıcı şekilde yok edildiği arazilerin toplam büyüklüğünün 1 milyon hektardan 3,9 milyon hektara yükseldiği kaydedildi.

Uzmanlar Amazon’da son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerin faturasınıysa ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsanaro’ya kesti. Zira Fransa Ulusal Tarla Tarımı Araştırmaları Enstitüsü, “2019’daki yönetim değişikliğinin ardından Brezilya, çevre koruma politikalarını uygulamamaya başladı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wigneron, Amazon’un diğer kısımlarını hesaba katınca “havzanın tamamının muhtemelen karbon nötr” olduğunu kaydetti.