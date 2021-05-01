Erdoğan: Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısı tedariki konusunda bir sorun olup olmadığıyla ilgili gelen bir soruya cevap veren Erdoğan, Türkiye’nin elinde yeterince aşı stoku bulunduğunu söyledi.

Erdoğan konuya ilişkin şunları kaydetti:

Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeteri derecede var. Rusya’dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek. Bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

“Yerli aşının üretimine Eylül-Ekim gibi başlayacağız”

Yerli aşı konusuna da değinen Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül – Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Güney Kıbrıs’a güvenmiyorum”

Cenevre’de BM öncülüğünde gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs konferansında somut bir sonuç çıkmamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne güvenmediğini ve inanmadığını ifade etti.

GKRY için “Hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar” ifadelerini kullanan Erdoğan:

Görüşmeler şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler yine farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil.

Bir gazetecinin “tam kapanma” dönemini nerede geçireceğiyle ilgili sorduğu soruya Erdoğan, “Henüz kararımı vermedim. Şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye’deyim” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında “Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, vatandaşların geleceğe güvenle ve umutla bakabilmesinin bir veçhesinin de emek konusunda adaletin tesis edilmesi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar uyguladıkları iktisadi kalkınma politikalarının her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduklarını belirtti.

Bütün çalışanların şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attıklarını, atmaya da devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: