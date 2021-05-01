Haritasını güncellemek için çıktığı yolda Bronz Çağı’ndan kalma hazine buldu

İsveç’te bir oryantiring (Yarışmacıların harita ve pusula yardımıyla hedeflerini bulduğu bir spor dalı) sporcusu, haritasını yenileme amacıyla nisan başlarında çıktığı yolda sıradışı bir keşif yaptı.

Tomas Karlsson, ülkenin batısındaki Alingsas kasabasının yakınlarında Bronz Çağı’ndan kalma nesneler buldu.

Oryantiringçi daha sonra yetkililerle iletişime geçerken, yapılan çalışmalarda 50 parça tespit edildi. Milattan önce 750-500 yılları arasında yapıldığı düşünülen nesnelerin çok iyi korunduğu kaydedildi. Bunlar arasında kolyeler, zincirler ve iğneler var.

Yetkililer, kalıntıların, Bronz Çağı’na ait İsveç’te yapılan “en muhteşem ve en büyük keşiflerden” olduğunu söyledi.

Göteborg Üniversitesi’nde arkeoloji profesörü Johan Ling, keşif hakkında şöyle konuştu:

Nesnelerin çoğu Bronz Çağı’nda yüksek statüdeki bir kadınla ilişkilendirilebilecek bronz eşyalardan oluşuyor. Kolyelerle ele ve ayağa takılan bilezikler var… Muhtemelen yünden yapılmış giysileri süslemek ve birbirine tutturmak için kullanılan büyük iğneler ve halkalar da bulundu.

Karlsson, kadim nesneleri toprağın üzerinde ilk gördüğünde “metal çöp” sandığını, daha sonra incelemeye başladığını söyledi ve ekledi:

Hepsi çok yeni görünüyordu. Sahte olduklarını düşündüm.

Arkeolog ekibi, Karlsson’ın bulduğu parçaları muhtemelen hayvanların topraktan çıkardığını ifade etti.