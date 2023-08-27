İki Türk savaş gemisi, Gazimağusa ve Girne limanlarında halkın ziyaretine açılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İki Türk savaş gemisi, Gazimağusa ve Girne limanlarında halkın ziyaretine açılacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İki Türk savaş gemisi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) ve TCG İmbat (P-335) KKTC’de liman ziyareti yapacakları belirtildi.


Açıklamada, “30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Bandırma (F-502) Korveti Gazimağusa Limanında, TCG İmbat (P-335) Hücumbotu ise Girne Limanında halkın ziyaretine açılacaktır” denildi.

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Tags:Gazimağusa ve Girne limanlarıİki Türk savaş gemisiTürk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
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